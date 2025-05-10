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"سرقها الأغنياء".. غضب جماهيري كبير بسبب أسعار تذاكر كأس العالم 2026

09:07 م السبت 10 مايو 2025
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كتب - محمد القرش:

طُرحت عدد من تذاكر بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في شكل باقات ضيافة على أعلى مستوى.

واستنكر المشجعين التكاليف الباهظة لتلك الباقات التي تبدأ من 3500 دولار وتصل إلى أكثر من 70 ألف دولار.

ووفقا صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية، فإن متوسط تذكرة لمباراة في كأس العالم للمنتخبات تقدر بحوالي 305 دولارات، لكنها لم تطرح بعد ومن الممكن أن يتم تغير أسعارها.

ولكن مشجعي كرة القدم أعربوا عن غضبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أسعار تذاكر البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكتب أحد المشجعين: "٣٠٥ تذاكر لدور المجموعات؟؟، يا لهم من حثالة ولصوص، والفيفا تراقب الموقف".

وعلق آخر: ""صُنعت بواسطة الفقراء، وسرقها الأغنياء".

وتوقع أحد المشجعين: "أكاد أرى ذلك الآن، ملاعب شبه فارغة وأجواء كارثية".

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