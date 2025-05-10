إيفرتون يفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب ـ محمد الميموني:

انتهت مباراة إيفرتون وفولهام التي أقيمت اليوم السبت ، ضمن منافسات الجولة 36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.

و فاز إيفرتون على نظيره فولها بنتيجة 3 ـ 1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد كرافن كوتيج.

وأحرز الهدف الأول لفولهام، راؤول خيمينيز في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، ثم سجل هدف التعادل والتقدم لصالح إيفرتون كل من فيتالي ميكولينكو في الدقيقة 3 +45 ومايكل كين في الدقيقة 70، واختتم بيتو أهداف إيفرتون في الدقيقة 73.

يذكر أن إيفرتون يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما يحتل فولهام المركز الحادي عشر برصيد 51 نقطة