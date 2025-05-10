كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق إبسويتش تاون الهزيمة أمام نظيره برينتفورد الإنجليزي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ36 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وأحرز هدف برينتفورد الوحيد في اللقاء وهدف الفوز، اللاعب كيفين شايد في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول من المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري سام مرسي قائد فريق إبسويتش تاون، بشكل أساسي منذ بداية المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق برينتفورد رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 55 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد إبسويتش تاون عند النقطة رقم 22 في المركز الـ18.

وتأكد هبوط فريق إبسويتش تاون إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيون شيب" الموسم المقبل 2025-2026، بعد موسم واحد قضاه في البريميرليج.

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