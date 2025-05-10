صافرة سودانية تقود نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وصن داونز

كتب - نهى خورشيد

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن هوية طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي وبيراميدز المصري في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم السبت 24 مايو الجاري، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويقود اللقاء الدولي محمود إسماعيل من السودان حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله كمساعد أول، فيما يتولى أحمد عبد الرازق من جيبوتي مهمة المساعد الثاني.

وتم تعيين الحكم البوروندي باسيفيك نداييها وناياما كحكم رابع.

وسيتولى إدارة غرفة تقنية الفيديو "VAR" الحكم الغاني دانيال لاريا، ويعاونه كل من الرواندية ساليما موكانسانجا كمساعدة أولى.

أما مباراة الإياب، التي تقام على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في الأول من يونيو المقبل، يديرها الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويساعده الكينيان جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو، فيما سيكون البنيني لويس ديجينيدو حكمًا رابعًا.

وسيتولى الإثيوبي باملاك تيسيما قيادة غرفة تقنية الفيديو في لقاء الإياب، ويعاونه السوداني أحمد عبدالعزيز والكاميروني كارين فومو أتشيمبونج.

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