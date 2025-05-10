كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، التشكيل الذي سيخوض به مباراة ساوثهامبتون.

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره ساوثهامبتون عند الخامسة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد النجم المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء فيما عاد هالاند مرة أخرى ليكون أساسيًا بعدما جلسّ على مقاعد البدلاء في مباراة وولفرهامبتون بالجولة الماضية.

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ساوثهامبتون

وجاء تشكيل سيتي لمباراة ساوثهامبتون كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، كيفين دي بروين، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: مكاتي، فيل فودين، إيرلينج هالاند.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أورتيجا، عمر مرموش، جريليتش، دوكو، نيكو جونزاليس، جوندوجان، سافينيو، نونيز، أوريلي.

ترتيب مانشستر سيتي وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر سيتي قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بفارق نقطة عن نيوكاسل صاحب المركز الرابع وتشيلسي صاحب المركز الخامس وثلاثة نقاط عن أرسنال الوصيف.

ويتذيل فريق ساوثهامبتون جدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة ليتأكد هبوطه.

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