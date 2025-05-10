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كوكا يغيب عن قائمة لوهافر لمباراة مارسيليا في الدوري الفرنسي

02:44 م السبت 10 مايو 2025
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    ستوري كوكا
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    سوري كوكا
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    احتفال كوكا بهدفه في مرمى لانس (1)
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    احتفال كوكا بهدفه في مرمى لانس (2)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهاز الفني لفريق لوهافر بقيادة المدرب ديدييه ديجارد، عن القائمة التي سيخوض بها مواجهة أولمبيك مارسيليا.

ويستضيف فريق لوهافر نظيره أولمبيك مارسيليا عند العاشرة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

وشهدت القائمة المعلنة غياب المحترف المصري بصفوف الفريق أحمد حسن "كوكا"؛ إذ قال مدرب لوهافر في تصريحات صحفية له، إن اللاعب مُصاب بعضلة الفخذ.

وكان كوكا قد تعرض للإصابة خلال مباراة لوهافر الماضية أمام نظيره أوكسير بالدوري.

كوكا شارك بقميص لوهافر منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بـ 15 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا.

ويحتل فريق لوهافر المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة بفارق نقطة عن نانت صاحب المركز 15 الذي يضم بصفوفه المحترف المصري مصطفى محمد.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق مارسيليا المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

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