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"كان هناك توتر بيننا".. محمد صلاح يتحدث عن علاقته بساديو ماني

02:07 م السبت 10 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح وساديو ماني مع كأس دوري أبطال أوروبا
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح وساديو ماني
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح وساديو ماني
  • عرض 8 صورة
    ساديو ماني وصلاح
  • عرض 8 صورة
    ساديو ماني ومحمد صلاح في ليفربول
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح مع زميله الإفريقي ساديو ماني
  • عرض 8 صورة
    المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول يولسي زميله السنغالي ساديو مانيه بعد طرده خلال مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز الاخير بخماسية نظيفة. 9 ايلول/سبتمبر 2017
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كتبت-هند عواد:

تحدث المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن علاقته بالسنغالي ساديو ماني زميله السابق بالفريق ولاعب النصر السعودي الحالي.

وقال محمد صلاح في حوار مع مجلة "فرانس فوتبول": "نعم، كان هناك توتر مع ساديو ماني، لكننا كنا محترفين حتى النهاية، ولا أعتقد أن هذا أثر على الفريق. من الطبيعي أن يرغب الإنسان في المزيد، وأنا أفهم ذلك، فهو منافس. لكن خارج الملعب، لم نكن قريبين جدًا من بعضنا البعض، لكننا كنا دائمًا نحترم بعضنا البعض".

وأضاف: "وصفي بأنني لاعبا أنانيا؟ للناس أن يفكروا كما يحلو لهم، هذا حقهم، لكنني أدعو الجميع إلى ملاحظة أن أكثر من قدّم تمريرات حاسمة لماني هو أنا (18 تمريرة)، يمكننا النظر إلى الحقائق، ولكن يبدو أن إطلاق عبارات كهذه أسهل؛ فهي تتصدر عناوين الصحف، وأنا أعرف كيف تسير الأمور".

وتزامل محمد صلاح وساديو ماني معا في ليفربول، على مدار 5 مواسم بين عامي 2017 و2022.

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