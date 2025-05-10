"كان مسلما".. عبدالرزاق حمدالله يتحدث عن آرون بوبيندزا

كتبت-هند عواد:

تحدث السعودي عبدالرزاق حمدالله لاعب الشباب الحالي والاتحاد السابق، عن الجابوني آرون بوبيندزا لاعب إف سي تشجيانج الصيني والشباب السابق، الذي توفى قبل أشهر إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر في مبنى سكني بالصين.

وقال عبدالرزاق حمدالله في تصريحات عبر برنامج "كورة" المذاع على فضائية روتانا خليجية: "قبل الحديث عن اللقطة الشهيرة، يجب أن نترجم على آرون بوبيندزا، لأنه مسلم، دعواتكم له بالرحمة".

وحسم الاتحاد لقب الدوري السعودي 2023 في مباراة حاسمة ضد الشباب الذي كان يلعب آرون بوبيندزا في ذلك الوقت، إذ أن الأخير أهدر ركلة جزاء على طريقة "بانينكا" في الدقيقة 90، قبل أن يسجل حمدالله هدف الفوز بتسديدة "بانينكا" (90'+16).

جدير بالذكر أن الزمالك أعلن الحصول على توقيع آرون بوبيندزا، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لكن اللاعب لم يأت إلى مصر لإتمام التعاقد.

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