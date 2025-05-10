مصطفى محمد في مهمة صعبة مع نانت للهروب من الهبوط

كتبت-هند عواد:

يخوض المحترف المصري مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، مهمة صعبة في العاشرة مساء اليوم، عندما يواجه أوكسير في صراع البقاء بالدوري الفرنسي.

موعد مباراة أوكسير ونانت

يحل نانت ضيفا على أوكسير، في العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب "ستاد لابي ديشامب"، في إطار منافسات الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

ويدخل نانت الفرنسي بحثا عن الثلاث نقاط، للهروب من المراكز الأخيرة بالدوري، إذ أن الفريق يحتل المركز الـ15 بجدول الترتيب، بفارق نقطة وحيدة عن لوهافر في المركز الـ16، الذي يخوض صاحبه ملحق لضمان البقاء في المسابقة.

وتتبقى جولة وحيدة على نهاية الدوري الفرنسي الممتاز، مع نهايته يهبط صاحبا المركزين 17 و18 إلى القسم الثاني، فيما يخوض صاحب المركز الـ16 ملحق لضمان الاستمرار وعدما الهبوط.

وفي الجولة المقبلة، يستضيف نانت مونبلييه صاحب المركز الأخير الذي حسم مصيره وهبط بالفعل إلى القسم الثاني، ويحتاج فريق مصطفى محمد للفوز في مباراة اليوم والمباراة المقبلة، ليصل إلى النقطة 38 ويصعد لمنتصف الجدول.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي

جاء جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباراة نانت اليوم كالآتي:

باريس سان جيرمان - 78

أولمبيك مارسيليا - 59

موناكو - 58

نيس - 57

ليل - 57

ستراسبورج - 57

أولمبيك ليون - 54

لنس - 48

بريست - 47

أوكسير - 41

رين - 38

تولوز - 38

ريمس - 33

أنجيه - 33

نانت - 32

لوهافر - 31

سانت إتيان - 27

مونبلييه - 16

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