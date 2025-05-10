عليه الحذر.. هل يواجه كيليان مبابي نفس مصير إيدين هازارد؟

كتبت-هند عواد:

يمكن أن يرى الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، فريقه السابق باريس سان جيرمان، يرفع لقب دوري أبطال أوروبا، في العام التالي لرحيله.

ووصل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ليواجه إنتر ميلان الإيطالي، بعد الفوز على أرسنال في نصف النهائي.

وخلال 7 مواسم قضاها مبابي في باريس سان جيرمان، لم يتمكن من الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، وفي أول مواسمه مع ريال مدريد استمر يواصل مبابي غيابه عن البطولة الأهم.

اللقب الغائب عن مبابي

في عمر 26 عاما، حقق كيليان مبابي العديد من البطولات أبرزها كأس العالم مع منتخب بلاده، لكن هناك لقب واحد غائب عن خزينة بطولاته، وهو دوري أبطال أوروبا.

في الموسم الأول لمبابي مع باريس سان جيرمان، ودع دوري الأبطال على يد ريال مدريد، وكان أقصى ما حققه في المسابقة، الوصول إلى نهائي 2019-20، وحصل الفرنسي على فرصة للتسجيل، لكن الحظ لم يحالفه، وانتهى الأمر بتتويج بايرن ميونخ باللقب، بهدف لاعب باريس السابق كومان.

في العام الماضي، وتحت قيادة لويس إنريكي، ودع باريس سان جيرمان البطولة من دور نصف النهائي على يد بوروسيا دورتموند، ومع الإنجاز الذي يقترب منه الفريق الفرنسي يتساءل الكثير: هل كان مبابي هو النحس الحقيقي لباريس سان جيرمان؟

هل يسير مبابي على خطى هازارد؟

اعتبرت جماهير ريال مدريد، البلجيكي إيدين هازارد أحد أسوأ الصفقات في تاريخ المرينجي، إذ أنه بعدما وصل للفريق باعتباره نجما عالميا، أبعدته الإصابات عن الظهور، لينتهي مصيره بالنسيان.

وكانت بطولة دوري أبطال أوروبا غير منصفة أيضا للبلجيكي، إذ أنه أثبت نفسه في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، لكنه انضم للفريق في 2012 أي بعد أشهر من التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وطوال مسيرته مع تشيلسي، لم يتمكن هازارد من تحقيق البطولة مرة أخرى، وكانت هذه البطولة أحد الأسباب التي دفعته إلى ريال مدريد، للظفر بها مرة واحدة على الأقل، حسبما ذكرت صحيفة "ماركا".

وقال اللاعب في تصريحات سابقة: "أنا في ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا"، ومن المفارقات أنه واجه نفس مصير مبابي الحالي، فشاهد هازارد تشيلسي وهو يحقق اللقب عام 2021 للمرة الثانية في تاريخه.

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