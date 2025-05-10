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دوري أبطال أوروبا وأفريقيا.. شهر مايو 2025 يشهد 11 نهائي حول العالم

08:06 ص السبت 10 مايو 2025

دوري أبطال أوروبا

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كتب - محمد القرش:

يشهد شهر مايو من عام 2025 الجاري العديد من النهائيات القارية والمحلية القوية حول العالم.

وبدأ شهر مايو بنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة والذي حصده الأهلي السعودي لأول مرة في التاريخ، بعد أن فاز على نظيره كاواساكي فرونتالي الياباني بثنائية دون رد.

10 نهائيات في شهر مايو

1. كأس إيطاليا: إي سي ميلان ضد بولونيا - 14 مايو

2. كأس تركيا: جالاتا سراي ضد طرابزون سبور - 14 مايو

3. كأس الاتحاد الإنجليزي: مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس - 17 مايو

4. دوري أبطال آسيا 2: الشارقة ضد ليون سيتي - 18 مايو

5. الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد ضد توتنهام - 21 مايو

6. كأس ألمانيا: شتوتجارت ضد أرمينيا بيليفيلد - 24 مايو

7. كأس فرنسا: باريس سان جيرمان ضد ريمس - 24 مايو

8. دوري أبطال أفريقيا: بيراميدز ضد صن داونز - 24 مايو

9. دوري المؤتمر الأوروبي: تشيلسي ضد ريال بيتيس - 28 مايو

10. دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان - 31 مايو

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دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أفريقيا بيراميدز ضد صن داونز إنتر ميلان ضد باريس سان جيرمان نهائي كأس إيطاليا
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