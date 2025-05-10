متصدر جديد.. ترتيب سباق الكرة الذهبية بعد خروج برشلونة من دوري الأبطال

كتب - محمد القرش:

طرأ تحديث جديد على جدول ترتيب سباق الكرة الذهبية "البالون دور" لعام 2025، بعد خروج برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتصدر نجم باريس سان جيرمان، عثمان ديمبيلي، ترتيب سبقا البالون دور بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال. (وفقا لموقع "planetfootball")

وكان رافينيا يتصدر سباق الحذاء الذهبي لعام 2025 قبل الإقصاء من دوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي.

ترتيب سباق الكرة الذهبية

1. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

2. رافينيا (برشلونة)

3. لامين يامال (برشلونة)

4. محمد صلاح (ليفربول)

5. لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

6. بيدري (برشلونة)

7. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

8. كيليان مبابي (ريال مدريد)

9. هاري كين (بايرن ميونخ)

10. خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)