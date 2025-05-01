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محمد صلاح يتحدث عن آرني سلوت وتأثيره مع اللاعبين

07:20 م الخميس 01 مايو 2025
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    احتفال محمد صلاح بالتتويج بالدوري
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    احتفال محمد صلاح بالتتويج بالدوري
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    احتفال محمد صلاح بالتتويج بالدوري
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    احتفال محمد صلاح
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    محمد صلاح
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كتب- محمد عبدالهادي:

في مقابلة أجراها محمد صلاح مع شبكة "NBC Sports" بعد تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، تحدث النجم المصري عن تأثير المدرب الهولندي آرني سلوت وأسلوبه في التعامل مع اللاعبين.

وقال صلاح لشبكة "NBC Sports": "سلوت يتميز بالصراحة المباشرة، يطلب منك تنفيذ شيء معين، وإذا لم تقم به، سيعود ليسألك عنه مجددًا."

واسترجع صلاح موقفًا طريفًا من فترة الإعداد للموسم الجديد، قائلاً: "أتذكر أنه شاهد مقطعًا لي أثناء الإحماء تخيل، فقط أثناء الإحماء! وكنت أقوم بحركات تشبه ركلات حراس المرمى، فقال لي: ما هذا؟ هناك لاعبون صغار يشاهدونك وقد يقلدونك."

وأوضح صلاح أن هذا النوع من الصراحة والاهتمام بالتفاصيل من سلوت يترك أثرًا إيجابيًا كبيرًا داخل الفريق، مضيفًا: "هذا النوع من التواصل يحدث فارقًا حقيقيًا."

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محمد صلاح ليفربول سلوت آرني سلوت
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