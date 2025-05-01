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تأجيل مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بالدوري الإنجليزي.. ما السبب؟

07:18 م الخميس 01 مايو 2025
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    خلال مباراة ليفربول و توتنهام
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    خلال مباراة ليفربول و توتنهام
  • عرض 16 صورة
    خلال مباراة ليفربول و توتنهام
  • عرض 16 صورة
    خلال مباراة ليفربول و توتنهام
  • عرض 16 صورة
    خلال مباراة ليفربول و توتنهام
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    خلال مباراة ليفربول و توتنهام
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    خلال مباراة ليفربول و توتنهام
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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، تعديل موعد مباراتين في الدوري الإنجليزي في الأسبوع الـ37، وذلك بسبب الارتباط بموعد نهائي بطولة كأس إنجلترا.

وكشف الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي اليوم الخميس، عن إجراء تعديلان في مباراتي مانشستر سيتي و بورنموث، وكريستال بالاس ضد وولفرهامبتون.

حيث ستقام مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث، في تمام العاشرة مساء يوم الثلاثاء 20 مايو على ملعب الاتحاد.

كما تم تغير موعد مباراة كريستال بالاس أمام وولفرهامبتون لتقام في نفس موعد مواجهة مانشستر سيتي وبورنموث، مساء يوم 20 مايو المقبل.

وجاء هذا التعديل بسبب ارتباط مانشستر سيتي وكريستال بالاس بخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في المباراة التي ستجمع بينهما في السابعة مساء يوم 17 مايو المقبل على ملعب ويمبلي.

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