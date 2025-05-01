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"موقف صلاح ومرموش".. الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج

05:26 م الخميس 01 مايو 2025
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كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، عن اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج، خلال شهر أبريل الماضي.

وضمت قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة لاعب شهر أبريل في البريميرليج، سبعة لاعبين وهم: "آيت نوري (وولفرهامبتون)، هارفي بانرز (نيوكاسل)، ماك أليستر (ليفربول)، جاكوب مورفي (نيوكاسل)، مورجن روجرز (أستون فيلا)، ريان سينسون (فولهام) وستراند لارسون (وست هام).

وشهدت قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة لاعب شهر أبريل الماضي في البريميرليج، غياب الثنائي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

وكانت رابطة الأندية الإنجليزية، أعلنت أن التصويت الجماهير للفوز بجائزة لاعب الشهر سيظل متاحا حتى يوم 5 مايو الجاري.

والجدير بالذكر أن فريق ليفربول، تمكن من حسم لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي لصالحه، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في لقاء الجولة الماضية، على حساب نظيره توتنهام الإنجليزي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد.

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عمر مرموموش محمد صلاح ماك أليستر أفضل لاعب في البريميرليج الدوري الإنجليزي
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