غياب محمد صلاح عن قائمة لاعب شهر أبريل بالدوري الإنجليزي

كتبت-هند عواد:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب خلال شهر أبريل 2025.

وشهدت القائمة وجود 7 لاعبين، وغياب المحترفين المصريين محمد صلاح لاعب ليفربول وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

وجاءت الأسماء المرشحة كالآتي:

ريان آيت-نوري، لعب 5 مباريات وحقق الفوز في جميعها، سجل هدفًا وصنع هدفين، وساهم في ثلاث شباك نظيفة، ليقود وولفرهامبتون لضمان البقاء في الدوري الممتاز.

هارفي بارنز، ساهم في 6 أهداف خلال 6 مباريات مع نيوكاسل (4 أهداف و2 تمريرة حاسمة).

أليكسيس ماك أليستر، سجل هدفين وصنع هدفًا في 5 مباريات مع ليفربول، وكان من أبرز أسباب تتويج ليفربول بلقب الدوري هذا الموسم.

جاكوب مورفي، سجل 3 أهداف وصنع مثلها في 6 مباريات مع نيوكاسل، وكان عنصرًا حاسمًا في فوز الفريق بخمس مباريات من أصل ست.

مورجان روجرز، صنع 4 أهداف وسجل هدفا مع أستون فيلا.

ريان سيسينيون، سجل هدفين وصنع هدفين خلال 5 مباريات مع فولهام، وكان له دور بارز في الفوز التاريخي على ليفربول.

يورجن ستراند، تصدر قائمة هدافي الشهر بأربعة أهداف في خمس مباريات ساهمت في تحقيق وولفرهامبتون العلامة الكاملة.

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