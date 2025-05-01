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"يتحدث للأشباح وفقد عقله".. كيف تناولت المواقع الأجنبية لقطة رونالدو "المثيرة"؟

01:36 م الخميس 01 مايو 2025
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    تعليق المواقع الأجنبية على لقطة كريستيانو رونالدو 1
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    تعليق المواقع الأجنبية على لقطة كريستيانو رونالدو3
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    تعليق المواقع الأجنبية على لقطة كريستيانو رونالدو2
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    حزن كريستيانو رونالدو (1)
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    حزن كريستيانو رونالدو (2)
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    تعليق المواقع الأجنبية على لقطة كريستيانو رونالدو4
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    حزن كريستيانو رونالدو (4)
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    حزن كريستيانو رونالدو (5)
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    حزن كريستيانو رونالدو (3)
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    تعليق المواقع الأجنبية على لقطة كريستيانو رونالدو
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كتبت-هند عواد:

ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، يتصرف بسلوك غريب، بعد توديع دوري أبطال آسيا، بالهزيمة من كاواساكي الياباني في نصف النهائي.

وتناولت المواقع الأجنبية، لقطة كريستيانو رونالدو وهو يتحدث إلى نفسه، بعدما أهدر اللاعب فرصة محققة في الثواني الأخيرة من اللقاء، لينتهي اللقاء بالهزيمة 3-2.

وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، بدا اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا حزينًا في دائرة الوسط بعد انتهاء اللقاء، وظهر بمفرده يهز كتفيه مرارا وتكرارا، بل وبدا وكأنه يتجادل مع نفسه.

Daily mail

وصفت صحيفة " Daily mail" الإنجليزية، أن كريستيانو رونالدو تصرف بسلوك غريب وكأنه يتحدث إلى الأشباح" بعد أداء مخيب للآمال آخر في المملكة العربية السعودية.

THE Sun

قالت صحيفة " THE Sun" الإنجليزية، إن كريستيانو رونالدو "المنزعج"، يتجادل مع نفسه وهو يحاول حبس دموعه بعد سقوط حلم النصر بالفوز بالضربة القاضية.

وأضافت: "كافح كريستيانو رونالدو دموعه وهز كتفيه مرارا وتكرارا بينما بدا وكأنه يتجادل مع نفسه بينما تم إسقاط حلم النصر باللقب على يد فريق ياباني صغير".

ONEFOOTBALL

ذكر موقع " ONEFOOTBALL"، أن كريستيانو رونالدو يحاول حبس دموعه بينما يستعد النصر لإنهاء الموسم دون لقب.

talkSPORT

كتب موقع " talkSPORT"، أن كريستيانو رونالدو "فقد عقله تماما"، إذ أنه غضب من نفسه بعد استمرار لعنة كأس النصر.

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كريستيانو رونالدو المواقع الأجنبية النصر السعودي توديع دوري أبطال آسيا
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