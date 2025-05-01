بطولة وحيدة.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو مع النصر خلال 851 يوما؟

كتبت-هند عواد:

أقصي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي من بطولة دوري أبطال آسيا، بالهزيمة من كاواساكي الياباني في نصف النهائي، بنتيجة 3-2.

ومنذ انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي يوم 1 يناير 2023 (أي قبل عامين و 4 أشهر "851 يوما")، لم يحقق البرتغالي أي لقب كبير، باستثناء البطولة العربية.

ماذا قال كريستيانو رونالدو بعد توديع دوري أبطال آسيا؟

كتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "أحيانا على الحلم أن ينتظر، أنا فخور بهذا الفريق وكل ما قدمناه على أرض الملعب، شكرا للجماهير التي آمنت بنا ودعمتنا في كل خطوة، فدعمكم يعني لنا الكثير".

ليلة محبطة أخرى للبرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، إذ أنه أهدر نحو 3 فرص للتسجيل مع اقتراب نهاية المباراة، وظهر اللاعب بعد اللقاء يتحدث إلى نفسه وسط حزن كبير.

أرقام كريستيانو رونالدو ضد كاواساكي

سدد رونالدو 8 تسديدات في هذه المباراة، كأعلى لاعب في النصر خلال بطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025، وحصل على تقييم 6.9/10، وفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore".

ولعب رونالدو المباراة كاملة، وسدد على المرمى مرتين وخارج المرمى 4 مرات، بينما تم التصدي لتسديدته مرتين.

وطوال مسيرة رونالدو مع النصر، لعب البرتغالي 102 مباراة، سجل خلالها 91 هدفا وصنع 19 آخرين.

جدير بالذكر أن كاواساكي الياباني يواجه الأهلي السعودي، في نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما أقصى الهلال بثلاثية مقابل هدف.

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