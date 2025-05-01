طبيب ريال مدريد يتهم 6 لاعبين في برشلونة بتعاطي المنشطات.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يواجه عدد من لاعبي نادي برشلونة اتهامات مثيرة للجدل، على خلفية تصريحات منسوبة للطبيب السابق لنادي ريال مدريد، نيكو ميهيتش، الذي أبدى استغرابه من الاستخدام المتكرر للضمادات على أيدي لاعبي برشلونة خلال المباريات والتدريبات.

وفي تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قال ميهيتش: "قد يكون السبب كثافة المشاركات، أو معاناتهم من التهابات الأوتار نتيجة للضغط البدني الكبير، أو ربما لعدم دفعهم رشاوى لنيجريرا!"، في إشارة تهكمية إلى قضايا سابقة أحاطت بالنادي الكتالوني.

وأضاف ميهيتش: "لا أعلم ما يحدث تحديداً، لكن كل طبيب يدرك أن اليدين والمعصمين يسهّلان الوصول إلى الأوردة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن احتمالية تعاطي مواد محظورة".

وقد ربطت تقارير صحفية هذه التصريحات بتلميحات حول احتمال لجوء بعض لاعبي برشلونة لتعاطي منشطات أو مواد ممنوعة عبر الوريد، ما أثار ضجة واسعة.

ومن بين اللاعبين الذين ظهروا مؤخرًا وهم يضعون الضمادات: روبرت ليفاندوفسكي، جافي، رافينيا، فرينكي دي يونج، لامين يامال، وباو فيكتور.