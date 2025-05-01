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أول تعليق من رونالدو بعد الخروج من دوري أبطال آسيا

01:18 ص الخميس 01 مايو 2025
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    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (4)
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    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (2)
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    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (3)
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    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (5)
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كتب- محمد عبدالهادي:

عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن فخره بتمثيل فريق النصر السعودي، رغم الخسارة من كاوساكي الياباني بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاءت خسارة النصر في نصف النهائي بمثابة صدمة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث بدّدت آماله في قيادة الفريق نحو النهائي وتحقيق أول لقب قاري له مع "العالمي".

ووجه رنالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" رسالة للجماهير قال فيها: "أحيانًا يتأخر الحلم، أنا فخور بهذا الفريق وبكل ما قدمناه على أرض الملعب.

وأتم "شكرًا جزيلًا لجميع المشجعين الذين آمنوا بنا وساندونا في كل خطوة، دعمكم يعني الكثير".

وبهذا الخروج، يتعرض النصر لخيبة أمل قارية جديدة، حيث لم يتمكن من إنقاذ موسمه الآسيوي، في وقت يحتل فيه المركز الثالث في دوري روشن السعودي برصيد 60 نقطة، متأخراً بفارق 8 نقاط عن المتصدر نادي الاتحاد.

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