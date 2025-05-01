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"فوز الأهلي وتعادل برشلونة".. نتائج مباريات أمس الأربعاء

01:09 ص الخميس 01 مايو 2025

الأهلي وبتروجيت

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كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت أمس الأربعاء الموافق 30 أبريل الماضي، العديد من المباريات في مختلف المسابقات المحلية والقارية، منها إقامة مباراة في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بين فريقي برشلونة وإنتر ميلان الإيطالي.

كما أقيمت أمس مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز، الأولى بين بيراميدز وحرس الحدود والمباراة الثانية بين الأهلي وبتروجيت.

وجاءت نتائج مباريات أمس الأربعاء كالتالي

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

حرس الحدود ضد بيراميدز - (1-2)

الأهلي ضد بتروجيت - (3-2)

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا أمس

برشلونة ضد إنترميلان - (3-3)

نتائج مباريات دوري أبطال آسيا أمس

النصر ضد كاواساكي فرونتالي - (2-3)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتائج مباريات أمس الدوري المصري دوري أبطال أوروبا الأهلي وبتروجيت برشلونة وإنتر ميلان
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