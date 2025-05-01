كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت أمس الأربعاء الموافق 30 أبريل الماضي، العديد من المباريات في مختلف المسابقات المحلية والقارية، منها إقامة مباراة في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بين فريقي برشلونة وإنتر ميلان الإيطالي.

كما أقيمت أمس مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز، الأولى بين بيراميدز وحرس الحدود والمباراة الثانية بين الأهلي وبتروجيت.

وجاءت نتائج مباريات أمس الأربعاء كالتالي

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

حرس الحدود ضد بيراميدز - (1-2)

الأهلي ضد بتروجيت - (3-2)

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا أمس

برشلونة ضد إنترميلان - (3-3)

نتائج مباريات دوري أبطال آسيا أمس

النصر ضد كاواساكي فرونتالي - (2-3)