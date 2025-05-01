جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الخميس الموافق 1 مايو الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم ومنها مباراتين في بطولة الدوري الأوروبي.

كما تقام اليوم الخميس، مباراة الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

أتلتيك بلباو ضد مانشستر يونايتد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

توتنهام ضد بودو جليمت - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الزمالك ضد المصري - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي اليوم

ريال بيتيس ضد فيورنتينا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

تشيلسي ضد يورغو ردينس - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الأخدود ضد الوحدة - 7:00 مساء - SSC EXtra 2

الرياض ضد العروبة - 7:00 مساء - SSC EXtra 1

الفتح ضد الشباب - 9:00 مساء - SSC 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

نوتنجهام فورست ضد برينتفورد - 9:30 مساء - بي إن سبورت 5

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