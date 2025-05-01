ستوري نجوم كرة القدم.. محمد صلاح بعلم مصر.. وداع مارسيل كولر.. ورسالة رونالدو الحزينة

كتب- محمد عبدالهادي:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددًا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

شارك محمد صلاح متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام، صورة له وهو يحتفل مع جماهير ليفربول بعد التتويج بالدوري رافعًا علم منتخب مصر.

بينما عبر النجم البرتغالي عن حزنه بعد الخروج من دوري أبطال أسيا، برسالة حزينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

ووجه المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للأهلي، رسالة حب للجماهير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وطمأن محمد عبدالمنعم المحترف في صفوف نيس الفرنسي، الجماهير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام، بعد إجراء عملية الرباط الصليبي التي تعرض لها مؤخرًا.

وشارك محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام صورة له في تدريبات الفريق.

كما هنأ أحمد فتوح لاعب الزمالك زميله بالفريق حسام عبدالمجيد باحتفاله بعيد ميلاده عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

بينما وجه محمود كهربا لاعب الاتحاد الليبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام رسالة للمشجع الراحل أمح الدولي وكتب: "هتوحشني قوي يا صاحبي".

وقدم عبدالله السعيد نجم الزمالك رسالة دعم لمحمد عبد المنعم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام وقال: "أتمني لك الشفاء سريعًا أخي".

من جانبه شارك عمرو السولية متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام وهو يحتفل بهدفه ضد بتروجيت مع زميله علي معلول.

وشارك إمام عاشور نجم الأهلي متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام صورة له من خلال تجهيزاته لخوض مباراة بتروجيت التي أقيمت مساء الأربعاء.