4 لاعبين يخوضون نهائي إفريقيا ضد صن داونز للمرة الثانية في تاريخهم

كتبت- هند عواد:

يستعد فريق بيراميدز لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعدما تفوق على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في نصف النهائي.

وبات فريق بيراميدز قريبًا من تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بالثلاثية (المحلية والإفريقية)، بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ونهائي كأس مصر، بالإضافة إلى تصدره جدول الدوري المصري.

ويواجه بيراميدز فريق صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في مباراة نهائية، بعدما جمعتهما مواجهتان في دور المجموعات بالنسخة الماضية من البطولة.

ويمتلك بيراميدز أربعة لاعبين من أصحاب الخبرات، خاصة في مواجهة صن داونز، إذ سبق لهم اللعب ضد الفريق الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

هؤلاء اللاعبون هم: أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، أحمد توفيق، مصطفى فتحي، وعلي جبر.

وخاض هذا الرباعي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 ضد صن داونز، عندما كانوا لاعبين في صفوف الزمالك. في تلك المباراة، خسر الزمالك لقاء الذهاب بنتيجة 3-0، قبل أن يفوز في لقاء العودة بهدف نظيف، إلا أن هذا الهدف لم يكن كافيًا ليخسر الزمالك اللقب، بينما توج صن داونز بأول لقب إفريقي في تاريخه.

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