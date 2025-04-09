فيديو أهداف مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

كتب- محمد عبدالهادي:

فاز فريق برشلونة تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك، برباعية نظيفة على نظيره بوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

سجل أهداف المباراة كل من رافيينا في الدقيقة 26، ثم اضاف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني والثالث في الدقائق 48 و 66، قبل أن يختتم الشاب لامين يامال التسجيل باحراز الهدف الرابع في الدقيقة 77.

ومنح "يويفا" جائزة رجل المباراة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة، بعد الأداء الذي قدمه خلال اللقاء وتسجيله لهدفين.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة و دورتموند يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك في معقل الفريق الألماني.