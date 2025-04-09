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برشلونة يكتسح بوروسيا دورتموند برباعية في نصف نهائي دوري الأبطال

11:39 م الأربعاء 09 أبريل 2025

مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

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كتب- محمد عبدالهادي:

نجح فريق برشلونة في تحقيق فوزًا مثيرًا على نظيره بوروسيا دورتموند في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز برشلونة بنتيجة 4_1، على نظيره دورتموند، ليضع قدمًا في نصف النهائي قبل مباراة الإياب التي ستقام الأسبوع المقبل.

وسجل أهداف المباراة كل من رافينيا في الدقيقة 25، وجاء الهدف الثاني والثالث عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة 48 من ضربة رأسية وفي الدقيقة 66، ثم أضاف لامين يامال الهدف الرابع في الدقيقة 77.

موعد مباراة الاياب بين برشلونة وبوروسيا دورتموند

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين برشلونة ودورتموند يوم الثلاثاء 15 أبريل على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

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