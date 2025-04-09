"بالأوفه".. 9 صور لاحتفال للاعبي سيمبا التنزاني الغريب بمكافآت الفوز على المصري

كتب- نهى خورشيد:

صرف مجلس إدارة نادي سيمبا التنزاني مكافآت مالية خاصة إلى لاعبي الفريق الأول بعد نجاحهم في الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر نادي سيمبا عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، صور من تسليم اللاعبين المكافآت المالية بعد وضعها في "أوفه".

ونجح الفريق الكروي بنادي سيمبا التنزاني في الفوز على المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد انتهاء لقاء الإياب بفوز الأول بهدفين، بعدما فاز الأخير في الذهاب بنفس النتيجة.

وضرب سيمبا التنزاني بعد الفوز موعداً مع ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.