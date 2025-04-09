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بكاء حامل الكرات في مباراة الزمالك وستلينبوس (فيديو)

11:21 م الأربعاء 09 أبريل 2025

بكاء حامل الكرات في مباراة الزمالك وستلينبوس

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كتب- نهى خورشيد:

رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة رد فعل حامل كرات نادي الزمالك، بعد دخول هدف ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتداول الرواد مقطع فيديو لدخول حامل الكرات في نوبة بكاء شديدة عقب الهدف الذي سكن شباك فريقه في الوقت القاتل من المباراة، وبالتحديد الدقيقة 80 من نهاية الشوط الثاني.

وفشل الفريق الكروي بنادي الزمالك في العودة إلى المباراة مرة أخري، ليودع الفارس الأبيض حامل لقب النسخة الماضية، الكونفدرالية من دور ربع النهائي.

وفي سياق متصل، يخوض الأبيض مواجهته المقبلة أمام نظيره حرس الحدود يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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حامل كرات نادي الزمالك كأس الكونفدرالية الزمالك ستيلينبوش الجنوب أفريقي
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