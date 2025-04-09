رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد القرش:

حقق نجم نادي برشلونة، رافينيا، رقما قياسيا تاريخيا مع البارسا في دوري أبطال أوروبا.

وساهم البرازيلي بـ 3 أهداف في فوز البارسا على بوروسيا دورتموند برباعية، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورفع رافينيا رصيد مساهماته مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25 إلى 19 مساهمة (سجل 12 هدفا، وقدم 7 تمريرات حاسمة) خلال 11 مباراة.

ولم يسبق أن حقق أي لاعب هذا الرقم في تاريخ برشلونة بدوري الأبطال في موسم واحد، سوى ليونيل ميسي أسطورة البارسا في موسم 2011/12.

اقرأ أيضًا:

صدمة شيكابالا وانهيار الجمهور.. ما لم تشاهده في مباراة الزمالك وستيلينبوش (صور)

دمي اتحرق.. أول تعليق من أمير مرتضى منصور بعد خروج الزمالك من الكونفدرالية

حقيقة استقالة حسين لبيب من رئاسة الزمالك بعد وداع الكونفدرالية