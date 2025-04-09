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رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا

10:51 م الأربعاء 09 أبريل 2025
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كتب - محمد القرش:

حقق نجم نادي برشلونة، رافينيا، رقما قياسيا تاريخيا مع البارسا في دوري أبطال أوروبا.

وساهم البرازيلي بـ 3 أهداف في فوز البارسا على بوروسيا دورتموند برباعية، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورفع رافينيا رصيد مساهماته مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25 إلى 19 مساهمة (سجل 12 هدفا، وقدم 7 تمريرات حاسمة) خلال 11 مباراة.

ولم يسبق أن حقق أي لاعب هذا الرقم في تاريخ برشلونة بدوري الأبطال في موسم واحد، سوى ليونيل ميسي أسطورة البارسا في موسم 2011/12.

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