"قبل المواجهة المصرية أمام أنجولا".. ندوة توعوية لمنتخب مصر تحت 17 عامًا ضد المنشطات

كتب - نهى خورشيد

نظمت لجنة مكافحة المنشطات بالاتحاد المغربي لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي "كاف" ، ندوة توعوية للاعبي المنتخب الوطني تحت 17 عاماً، قبل المواجهة المصيرية التي ستجمعهم بأنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

واشتملت الندوة على التوعية ضد المنشطات وشرح كافة البنود الجديدة في ظل مشاركة اللاعبين في بطولات رسمية سواء مع المنتخب أو أنديتهم، وذلك تحت إشراف الدكتور عمرو طه طبيب الفراعنة تحت 17 عامًا والدكتور محمد الششتاوي المسؤول عن العلاج الطبيعي.

ويخوض المنتخب مواجهة قوية أمام أنجولا يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل المقبل، وذلك في الملحق الذي يحدد المنتخب المتأهل لكأس العالم للناشئين.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب بن أحمد العبدي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.