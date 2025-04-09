مدرب الزمالك يدخل في نوبة بكاء بعد الخسارة من ستيلينبوش (صور)

كتب- محمد عبدالهادي:

مشهد مؤثر شهده ملعب المباراة عقب خسارة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، حيث لم يتمالك أيمن عبدالعزيز، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق، دموعه، ودخل في نوبة بكاء عقب صافرة النهاية.

وخسر الزمالك بهدف نظيف علي ستاد القاهرة، ليودع البطولة من دور ربع نهائي، ويفشل في الحفاظ على لقبه المتوج به في النسخة الأخيرة.

وجاءت دموع أيمن عبدالعزيز انعكاسًا لحالة الحزن والإحباط التي عاشها الفريق بعد وداع بطولة الكونفدرالية، في ظل طموحات كبيرة كانت معقودة على الذهاب بعيدًا في البطولة، خاصة بعد الأداء الجيد في الأدوار السابقة.

وظهر المدرب المساعد متأثرًا بشدة في مقاعد البدلاء، وهو ما رصدته عدسات الكاميرات التي التقطت لحظات بكائه عقب نهاية اللقاء مباشرة.