"تأكيدا لمصراوي".. فابريزيو رومانو والصحف العالمية تعلن اقتراب تجديد عقد صلاح

كتب - محمد القرش:

كشفت العديد من الصحف العالمية الموثوقة عن اقتراب النجم المصري، محمد صلاح، من تجديد عقد مع ليفربول بعد التوصل إلى اتفاق.

وجاءت كل تلك الأنباء، بعدما نشر "مصراوي" تقريرا يوضح فيه آخر تطورات مستقبل صلاح مع الليفر، والذي قال فيه مصدر خاص أن إدارة ليفربول فتحت باب التفاوض مع وكيل اللاعب المصري، رامي عباس، مع تقديم عرض مُحسن، والأمور أقرب للتجديد.

ونشر الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، أن محمد صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول، حيث وصلت الاتفاقية إلى مراحلها النهائية.

وأكدت صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية عن طريق تقرير بعنوان: "محمد صلاح وفيرجيل فان دايك يقتربان من تجديد عقديهما مع ليفربول لمدة عامين".

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن محمد صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول لمدة عامين، حيث دخل اللاعب في الأشهر الأخيرة من عقده قبل أن يحقق تقدما في المفاوضات، ومن المقرر أن تُجدد بنود العقد الجديد لتمديد عقديهما الأساسيين في ليفربول حتى صيف 2027.

وكانت قد نقلت عدد من الصحف والمواقع والصفحات العالمية خبر اقتراب صلاح من التجديد عن موقع "مصراوي" والذي نُشر يوم 26 مارس 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا