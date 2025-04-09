"يظهر عليه السعادة".. صلاح ينشر صور من تدريبات ليفربول بعد أنباء تجديده

كتب - نهى خورشيد

نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والفراعنة، صور جديدة من مشاركته في التدريبات الجماعية للريدز اليوم.

وشارك صلاح متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 4 صور من مران اليوم ويظهرعليه ملامح السعادة.

وبحسب ما نشره الصحفي الإيطالي الشهير"فابريزيو رومانو" عبر منصة إكس:"ليس فقط تجديد عقد محمد صلاح أصبح قريباُ، بل يشعر ليفربول أيضًا بالثقة في حسم تجديد عقد فيرجيل فان دايك قريباً، كما كان متوقعاً".

وأضاف:"ومن المنتظر أن يستمر صلاح وفان دايك مع الفريق خلال الفترة المقبل".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره وست هام يونايتد يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.