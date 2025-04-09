تشكيل برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

كتب - نهى خورشيد

أعلن هانز فليك المدير الفني للفريق الكروي بنادي برشلونة، التشكيل الأساسي للبارسا الذي سيخوض به مواجهة بوروسيا دورتموند، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب البارسا المباراة بالتشكيل الأتي.

في مركز حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جولز كوندي، باو كوبارسي، إنييجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: رافينيا، روبيرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

ومن المقرر أن تقام المباراة، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.