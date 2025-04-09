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الأهلي وبيراميدز.. موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

08:29 م الأربعاء 09 أبريل 2025

الأهلي أمام الهلال

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كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم الأربعاء، والتي شهدت تحديد رباعي دور نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ويلاقي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي يوم الجمعة الموافق 18 أبريل، في تمام الساعة السابعة مساء بجنوب إفريقيا.

ويقام لقاء الإياب يوم الجمعة الموافق 28 أبريل، في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس

وعلى الجانب الآخر، يلاقي بيراميدز منافسه أورلاندو بايرتس في نصف النهائي، يوم الجمعة الموافق 18 أبريل في تمام الساعة الرابعة عصرا بجنوب إفريقيا.

وتقام مواجهة الإياب بين الفريقين المصري والجنوب إفريقي يوم الجمعة الموافق 25 أبريل، في تمام الساعة الخامسة مساء.

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