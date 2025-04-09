فابريزيو رومانو يكشف تطورًا مفاجئًا في مفاوضات محمد صلاح وليفربول

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي ليفربول توصل إلى اتفاق مع النجم المصري محمد صلاح لتمديد عقده، مما سيبقيه في صفوف الفريق لما بعد صيف 2025.

وكتب فابريزيو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" محمد صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول حيث وصل الاتفاق الآن إلى المراحل النهائية.

وتابع:" النادي واثق من إتمام التجديد قريبًا، ونفس الشيء بالنسبة لفيرجيل فان ديك الذي أكد مؤخرًا إحراز تقدم إيجابي".

واختتم:" من المتوقع أن يستمر صلاح و ليفربول معًا".

كما أكد فابريزيو أن ليفربول يسعي لتأمين بقاء قائده فيرجيل فان دايك من خلال تمديد عقده أيضًا، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الفريق وتعزيز فرصه في المنافسة على الألقاب في المواسم المقبلة.

ويقدم صلاح أداء استثنائي تحت قيادة المدرب آرني سلوت، حيث سجل 27 هدفًا في 31 مباراة هذا الموسم، مما يجعله مرشحًا بارزًا لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.