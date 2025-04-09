مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

0 1
18:00

ستيلينبوش

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

0 1
21:00

أستون فيلا

الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

1 0
21:00

النادي الرياضي القسنطينى

جميع المباريات

إعلان

فابريزيو رومانو يكشف تطورًا مفاجئًا في مفاوضات محمد صلاح وليفربول

08:12 م الأربعاء 09 أبريل 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    تعليق موقع France Scousers على أخبار مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول_Easy-Resize.com
  • عرض 13 صورة
    تعليق موقع The Anfield Talk على مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول_Easy-Resize.com
  • عرض 13 صورة
    صحيفة ديلي ميل تعلق على مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح (1)_Easy-Resize.com
  • عرض 13 صورة
    صحيفة ديلي ميل تعلق على مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح (2)_Easy-Resize.com
  • عرض 13 صورة
    استعدادات محمد صلاح.
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح يفاجئ فتيات سيفون رينجرز بزيارة تحفيزية (4)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح يفاجئ فتيات سيفون رينجرز بزيارة تحفيزية (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح يفاجئ فتيات سيفون رينجرز بزيارة تحفيزية (2)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح يفاجئ فتيات سيفون رينجرز بزيارة تحفيزية (6)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح يفاجئ فتيات سيفون رينجرز بزيارة تحفيزية (8)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح يفاجئ فتيات سيفون رينجرز بزيارة تحفيزية (3)
  • عرض 13 صورة
    ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي ليفربول توصل إلى اتفاق مع النجم المصري محمد صلاح لتمديد عقده، مما سيبقيه في صفوف الفريق لما بعد صيف 2025.

وكتب فابريزيو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" محمد صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول حيث وصل الاتفاق الآن إلى المراحل النهائية.

وتابع:" النادي واثق من إتمام التجديد قريبًا، ونفس الشيء بالنسبة لفيرجيل فان ديك الذي أكد مؤخرًا إحراز تقدم إيجابي".

واختتم:" من المتوقع أن يستمر صلاح و ليفربول معًا".

كما أكد فابريزيو أن ليفربول يسعي لتأمين بقاء قائده فيرجيل فان دايك من خلال تمديد عقده أيضًا، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الفريق وتعزيز فرصه في المنافسة على الألقاب في المواسم المقبلة.

ويقدم صلاح أداء استثنائي تحت قيادة المدرب آرني سلوت، حيث سجل 27 هدفًا في 31 مباراة هذا الموسم، مما يجعله مرشحًا بارزًا لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول محمد صلاح فيرجيل فان ديك الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

مدبولي: منطقة وسط البلد ستكون جاهزة للطرح يونيو المقبل
انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الكهرباء تبدأ تحصيل الفواتير بـ"الفيزا كارت"
التعليم تعلن عدد أسئلة كل مادة وتوزيع الدرجات في امتحانات الثانوية العامة - (قديم وجديد)