مصري جنوب إفريقي.. اكتمال فرق نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أسفرت عن تحديد مواجهات دور نصف النهائي.

وتأهل فريق أورلاندو بايرتس إلى نصف النهائي على حساب مولودية الجزائر، بعد الفوز بهدف نظيف ذهابا، والتعادل سلبيا إيابا.

وتفوق بيراميدز على نظيره الجيش الملكي المغربي 4-3 في نتيجة المباراتين، حيث فاز برباعية مقابل هدف ذهابا، وخسر بهدفين دون رد إيابا.

وصعد صن داونز إلى دور الـ4 على حساب الترجي التونسي، الذي فاز عليه بهدف دون رد في مباراة الذهاب، والتعادل سلبيا في لقاء الإياب.

وللمرة السادسة على التوالي تأهل النادي الأهلي لدور قبل النهائي على حساب الهلال السوداني، بعد الفوز ذهابا وإيابا بهدف دون رد.