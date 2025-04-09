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هدف ستيلينبوش الأول في شباك الزمالك بالكونفدرالية (فيديو)

07:52 م الأربعاء 09 أبريل 2025

حزن لاعبي الزمالك

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كتب - نهى خورشيد:

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بالهدف الأول في شباك الزمالك في المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء هدف ستيلينبوش في الوقت القاتل بعد عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء سددها سيهلي ندولي في شباك محمد عواد، بالدقيقة 80.

وكانت مباراة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية على استاد كيب تاون.

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