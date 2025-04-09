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أول تعليق من فينيسيوس بعد الهزيمة بثلاثية من آرسنال "لا أعذار"

06:37 م الأربعاء 09 أبريل 2025

فينيسيوس

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كتب- محمد عبدالهادي:

حثّ البرازيلي فينيسيوس جونيور جماهير ريال مدريد على مؤازرة الفريق في لقاء الإياب أمام أرسنال، في إطار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت هذه الرسالة بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها ريال مدريد بنتيجة 3-0 أمس الثلاثاء على ملعب الإمارات في لندن، حيث سجل ديكلان رايس هدفين وأضاف ميكيل ميرينو الهدف الثالث.

وكتب فينيسيوس عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام: "لا أعذار، لقد كانت مباراة سيئة، علينا أن نتحسن ونقاتل في البرنابيو، لقد شهد ملعبنا لحظات سحرية من قبل، ويمكننا تكرار ذلك من جديد".

من جانبه، أقرّ المدير الفني كارلو أنشيلوتي بسوء أداء الفريق، موضحاً أن ريال مدريد غالباً ما يُظهر حيويته في الدقائق الأخيرة، وهو ما لم يحدث هذه المرة في ملعب الإمارات.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 16 أبريل على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث يحتاج ريال مدريد لتعويض فارق الثلاثة أهداف من أجل التأهل إلى نصف النهائي.

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