تقارير أجنبية.. محمد صلاح يغيب عن معسكر منتخب مصر المقبل لهذا السبب

كتب- محمد عبدالهادي:

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن الدولي محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول، سيغيب عن معسكر الفراعنة المقبل في شهر يونيو.

حيث كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن صلاح لن يشارك في معسكر المنتخب المصر الذي سينطلق في يونيو القادم.

وأشارت أن محمد صلاح يبحث عن نيل قسطا من الراحة بعد الموسم الشاق الذي يقضيه مع ليفربول هذا العام وذلك تكرارا لما قام به الموسم الماضي بعدما رفض المشاركة في أولمبياد باريس للراحة.

جدير بالذكر ان اتحاد الكرة المصري تلقي عرضا من منتخب جزر القمر لمواجهة منتخب مصر بقيادة حسام حسن وديا فى التوقف الدولى والمحدد لها خلال الفترة من 2 حتى 10 يونيو المقبل.