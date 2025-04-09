حال التأهل.. تحديد منافس الزمالك في نصف نهائي كأس الكونفدرالية

كتب - محمد القرش:

حجز فريق سيمبا التنزاني أولى مقاعد دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024/25.

وجاء تأهل الفريق التنزاني على حساب المصري البورسعيدي بركلات الترجيح 4-1، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بهدفين دون رد وبنفس نتيجة لقاء الذهاب.

وينتظر فريق سيمبا في نصف النهائي، الفائز من لقاء الزمالك وستيلينبوش المقرر لها اليوم في تمام الساعة السادسة مساء.

وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك وستيلينبوش بالتعادل السلبي على ملعب استاد كيب تاون.