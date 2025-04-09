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لحظة بلحظة.. الزمالك 0- 0 ستيلينبوش.. كأس الكونفدرالية

05:13 م الأربعاء 09 أبريل 2025
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يلاقي الزمالك نظيره ستيلينبوش اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك ونظيره الجنوب إفريقي بالتعادل السلبي.

تشكيل الزمالك لمواجهة ستيلينبوش

في حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمود حمدي " الونش" - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

ويقود خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - ناصر ماهر.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر.

ملخص مباراة الزمالك وستيلينبوش

بداية المباراة

عرضية من ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع تصدى لها في الدقيقة 7

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

عرضية فتوح من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء حولها سيف الجزيري رأسية مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 30

انتهاء شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي

بداية الشوط الثاني

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