ودع نادي الزمالك منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من دور ربع النهائي على يد ستيلينبوش.

وتعادل الزمالك مع نظيره الجنوب إفريقي سلبيا في مباراة الذهاب، بينما خسر بهدف نظيف في لقاء الإياب.

تشكيل الزمالك لمواجهة ستيلينبوش

في حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمود حمدي " الونش" - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

ويقود خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - ناصر ماهر.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر.

ملخص مباراة الزمالك وستيلينبوش

بداية المباراة

عرضية من ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع تصدى لها في الدقيقة 7

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

عرضية فتوح من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء حولها سيف الجزيري رأسية مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 30

انتهاء شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي

بداية الشوط الثاني

مشاركة محمود جهاد بدلا من عمر جابر في الدقيقة 60

دخول ناصر منسي ومحمود بنتايج بدلا من سيف الجزيري وناصر ماهر في الدقيقة 67

سيهلي ندولي يسجل هدف تقدم ستيلينبوش في الدقيقة 79

بطاقة صفراء لـ أوليفير في الدقيقة 82

حكم المباراة يحنسب 4 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء المباراة، ستيلينبوش يُطيح بالزمالك من ربع نهائي كأس الكونفدرالية