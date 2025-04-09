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بذكريات 2020.. حدث نادر ينتظر نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

04:04 م الأربعاء 09 أبريل 2025
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    فوز الأهلي بدوري أبطال افريقيا 2020
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    الزمالك والوداد 2020
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    الأهلي والرجاء
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كتبت-هند عواد:

يمكن أن يشهد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حدثا نادرا في تاريخ البطولة، بأن يكون الدور محصورا بين ناديين من بلدين فقط.

وفي حالة تخطى أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، عقبة اتحاد العاصمة الجزائري، سيتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعدا مع بيراميدز.

ويلتقي أورلاندو بايرتس نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في السادسة مساء اليوم، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما حسم مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وسيكون نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا محصورًا بين ناديين من بلدين فقط، وهم بيراميدز والأهلي من مصر وأورلاندو وصن دوانز من جنوب أفريقيا، مثلما حدث في نسخة 2020.

وشهدت نسخة 2020 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وجود الأهلي والزمالك من مصر والرجاء والوداد من المغرب.

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