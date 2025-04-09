ماذا يفعل الأهلي حين يلتقي بصن داونز بدور إقصائي في دوري أبطال أفريقيا؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ضربّ الأهلي موعدًا هو الـ17 له مع نادي صن داونز الجنوب أفريقي حين تأهل إلى دور نصف نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا 2024ـ2025.

الأهلي تأهل إلى دور نصف نهائي النسخة الجارية من البطولة القارية التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، بعدما فاز ذهابًا وإيابًا على نظيره الهلال السوداني بهدف نظيف.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق صن داونز إلى دور نصف النهائي بعدما فاز على نظيره الترجي التونسي بهدف نظيف ذهابًا ثم تعادل في جولة الإياب سلبيًا.

وتعد المواجهة المقبلة بين الأهلي و صن داونز رقم 17 بتاريخ مواجهتهما إذ سبق والتقيا في 16 مباراة فاز الأهلي في 5 مباريات وخسر 5 آخرين، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل بين الفريقين.

ونستعرض خلال السطور التالية نتائج الأهلي وصن دوانز بالأدوار الإقصائية بدوري أبطال أفريقيا:

نهائي نسخة 2001

الأهلي 1 ـ 1 صن داونز

الأهلي 3 ـ 0 صن داونز

دور الـ 16 نسخة 2007

الأهلي 2 ـ 2 صن داونز

الأهلي 2 ـ 0 صن داونز

ربع نهائي نسخة 2019

الأهلي 0 ـ 5 صن داونز

الأهلي 1 ـ 0 صن داونز

ربع نهائي نسخة 2020

الأهلي 2 ـ 0 صن داونز

الأهلي 1 ـ 1 صن داونز

ربع نهائي نسخة 2021

الأهلي 2 ـ 0 صن داونز

الأهلي 1 ـ 1 صن داونز

نصف نهائي نسخة 2023/24

الأهلي 0 ـ 1 صن داونز

الأهلي 0 ـ صن داونز

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