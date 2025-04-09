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"كسر العقدة".. 3 أرقام من فوز الأهلي أمام الهلال

03:12 م الأربعاء 09 أبريل 2025

الأهلي أمام الهلال

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حصد النادي الأهلي بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على مستضيفه الهلال السوداني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب شيخا بيديا الذي يستضيف مباريات الفريق السوداني بسبب الأحداث الجارية في بلاده.

الأهلي كان قد فاز ذهابًا بالمباراة التي استضاف بها نظيره الهلال السوداني بهدف نظيف سجله لاعبه محمد هاني ليتأهل بنتيجة (2ـ0) مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وضربّ الأهلي بتأهله إلى دور نصف النهائي موعدًا مع نظيره الجنوب أفريقي صن داونز الذي تأهل على حساب الترجي التونسي بعدما فاز بهدف نظيف ذهابًا وتعادل سلبيًا إيابًا.

وتحققت عدة أرقام بعد تأهل الأهلي إلى دور نصف النهائي نستعرض خلال السطور التالية ثلاثة منها:

1) الفوز الأول خارج مصر على الهلال

ويواجه الأهلي عقدة أمام الهلال بالمباريات التي يخوضها خارج القاهرة إذ لم يستطع تحقيق الفوز في أي واحدة منهن وجميعهن كانتا ببطولة دوري أبطال أفريقيا قبل هذه المرة التي أقيمت في موريتانيا وكسر خلالها الأهلي العقدة.

وكان الأهلي قد حل ضيفًا على نظيره الهلال خارج مصر بـ 6 مباريات قبل مباراة أمس خسر باثنتين منهن وتعادل في 4 مباريات.

2) التأهل رقم 21 للأهلي في نصف النهائي

هذه هي المرة رقم 21 التي يتأهل خلالها الأهلي إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا كما أنها المرة السادسة على التوالي؛ إذ توج خلال السلسلة الأخيرة من التأهل باللقب بنسخ: 2019-20، 2020-21، 2022-23، 2023-24.

3) المواجهة 17 أمام صنداونز

ستعد المواجهة المقبلة بين الأهلي و صن داونز رقم 17 بتاريخ مواجهتهما إذ سبق والتقيا في 16 مباراة فاز الأهلي في 5 مباريات وخسر 5 آخرين، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل بين الفريقين.

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