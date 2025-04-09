موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند والقناة الناقلة

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، لمواجهة بروسيا دورتموند، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة و بروسيا دورتموند

يحل بروسيا دورتموند ضيفا على برشلونة، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "مونتجويك"، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند

تنقل مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، على قناة "بي إن سبورتس HD2"، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراتي برشلونة وبروسيا دورتموند يواجه الفائز من مباراتي بايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًا:

"حال توقيعه للأهلي".. هل يحق للزمالك تمديد عقد زيزو؟

هل يرتبط بـ زيزو.. لماذا تأخر تجديد عقد السعيد مع الزمالك؟