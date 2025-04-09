الأهلي يتصدر.. قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للألقاب في تاريخ كرة القدم

كتب - محمد القرش:

شهدت قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للألقاب في تاريخ كرة القدم منافسة شرسة بين 10 فرق.

وتصدر النادي الأهلي المصري القائمة برصيد 123 لقبا، بينما يسعى سيلتك الأسكتلندي صاحب الـ 119 لقبا، للحاق المارد الأحمر.

الأندية الأكثر تحقيقا للألقاب في التاريخ

1. الأهلي المصري - 123 لقاب

2. سيلتك الأسكتلندي - 119 لقبا

3. رينجرز الأسكتلندي - 118 لقبا

4. أتلتيكو بينارول الأوروجوياني - 117 لقبا

5. ناسيونال الأوروجوياني - 116 لقبا

6. ريال مدريد الإسباني - 102 لقب

7. برشلونة الإسباني - 98 لقبا

8. بنفيكا البرتغالي - 85 لقاب

9. بورتو البرتغالي - 85 لقاب

10. الفيصلي الأردني - 84 لقبا

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