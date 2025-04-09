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تأهل الأهلي وبيراميدز.. نتائج مباريات يوم الثلاثاء 8 أبريل

12:32 ص الأربعاء 09 أبريل 2025

الأهلي من مباراة الهلال السوداني1

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أقيمت العديد من المباريات القوية والمليئة بالإثارة والندية في عدد من البطولات القارية المختلفة اليوم الثلاثاء.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الهلال السوداني، بينما ضرب أرسنال نظيره ريال مدريد بثلاثية دون رد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

نتائج مباريات يوم الثلاثاء

نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد الهلال السوداني - (1-0)

الجيش الملكي ضد بيراميدز - (2-0).. تأهل بيراميدز

الترجي ضد صن داونز - (0-0).. تأهل صن داونز

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان - (1-2)

أرسنال ضد ريال مدريد - (3-0)

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نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا نتائج مباريات يوم الثلاثاء نتائج مباريات اليوم دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ضد أرسنال الأهلي ضد الهلال بيراميدز
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