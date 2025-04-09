أول تعليق من رامي ربيعة بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد القرش:

أكد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رامي ربيعة، أن الأهلي تأهل عن جدارة إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد في لقائي الذهاب والإياب في ربع نهائي البطولة.

وقال ربيعة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إن الأهلي واجه فريقًا قويًّا في ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، وهو الهلال السوداني الذي يستحق كل الاحترام، مشددًا على أن الأهلي كان هدفه الهجوم في موريتانيا لتحقيق الفوز وليس الدفاع.

وأوضح مدافع الأهلي أن الفريق كان يتطلع إلى تحقيق الفوز بأكثر من هدف في مباراة الذهاب بالقاهرة، ولكن في النهاية حقق هدفه من خلال الفوز ذهابًا وإيابًا بهدفين دون رد.

ووجه رامي ربيعة الشكر إلى جماهير الأهلي على مساعدتهم للفريق وحضورهم في ملعب مباراة الهلال بموريتانيا وتشجيع اللاعبين، ويهدى لهم الفوز، مشددًا على أن الفريق يسعى دائمًا لإسعاد جماهيره.